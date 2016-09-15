Капкан для Украины: в ИС раскрыли возможный план Путина по Донбассу

Такое мнение высказал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины Дмитрий Тымчук, передает "Обозреватель".

"Если Москва вдруг обеспечит безопасность под дулами автоматов, пинками заставит своих боевиков не стрелять, то тогда мы окажемся в очень некрасивой ситуации. На нас будут давить, чтобы обеспечить решение об особом статусе Донбасса, о проведении местных выборов, об амнистии боевиков. Москва пошла именно по этому пути. То есть сегодня к приезду представителей Франции и Германии на Донбассе наступило затишье, хотя еще 1 сентября боевики не смогли удержаться от стрельбы", - сказал он.

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Эксперт предположил, что сейчас Россия даже может дать команду боевикам приступить к началу отвода тяжелого вооружения, но при этом будет давить на Украину, чтобы вынудить ее к принятию невыгодных политических решений.

"Хотя мы понимаем, что проведение выборов на территории, которую Украина не контролирует, – сценарий Москвы. Для того, чтобы повесить Донбасс на шею Украине, а фактический контроль за ним оставить за собой.Киев просто напросто прощелкал момент, когда можно было говорить, что Минск-2 не работает и что необходимо переходить в другой формат, в котором будет прописана ответственность России и Украины, а не всяких виртуальных боевиков, которые подчиняются Кремлю", - рассказал Тымчук.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро подчеркивает необходимость принятия закона о выборах на Донбассе и предоставлении особого статуса этому региону.

Ранее сегодня в Кремле заявили, что не обещали Германии режима прекращения огня на Донбассе, поскольку «не являются стороной конфликта», а Украине противостоят «вооружённые силы Донбасса».