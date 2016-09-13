"Новое оружие ничем не должно уступать российскому": Турчинов рассказал об украинской оборонке

Об этом секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Александр Турчинов рассказал в интервью УНИАН.

По его словам, реальные результаты оборонпром начал давать уже с 2015 года и на сегодняшний день Украина закрывает все основные потребности в технике и вооружении Вооруженных сил, Нацгвардии, всех силовых структур.

"Украинские предприятия производят много позиций: начиная от пистолетов и автоматов и заканчивая бронетехникой и мощными ракетными комплексами… Но очень сложно закрывать весь спектр современных вооружений самостоятельно. Условно говоря, у нас есть мощная эффективная бронетехника, но, чтобы она соответствовала самым высоким стандартам, необходимы современнейшие прицелы, необходимы приборы ночного видения и т.д. Поэтому нам очень нужна военно-техническая кооперация с нашими партнерами", - рассказал секретарь СНБО.

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Также, отметил он, в новые виды оружия и техники, которые сейчас проектируются и производятся, сразу закладываются стандарты НАТО: сразу нужно вооружаться так, чтобы не было необходимости перевооружаться.

"Харьковская танковая школа известна всему миру. Наши танки и бронетранспортеры не уступают зарубежным аналогам. ДП "Антонов" производит военно-транспортный самолет, один из лучших в мире. Но эти, как и многие другие предприятия, имеют, мягко говоря, далеко не самое современное оборудование. Для того, чтобы обеспечить выпуск оружия и техники нового поколения, нужны большие инвестиции в техническое перевооружение производства", - заявил секретарь СНБО.

Кроме того, одна из программ, которые Турчинов лично курирует, это ракетостроение – восстановление ракетного щита Украины.

"Недавно мы произвели успешные пуски ракет украинского производства. Они по своим характеристикам значительно превосходят российские аналоги. Это реализация задачи, которая стоит перед отечественным оборонпромом – новое украинское оружие ничем не должно уступать российскому, более того, превосходить его", - отметил политик.

Он добавил, что отсутствие необходимой комплектации и жесткий отказ от многолетней кооперации с российскими предприятиями заставляет Украину искать выход и находить возможность производить нужные изделия, блоки и необходимые комплектующие самим.

"Например, из-за отсутствия поставок беспилотников, мы наладили производство тактических БПЛА. В этом году нам предложили беспилотники на порядок хуже тех, что мы выпускаем. Но мы не стоим на месте и идем дальше – на "Антонова" уже презентовали модель нового боевого беспилотника, который может эффективно поражать цели на дальних расстояниях", - рассказал секретарь СНБО.

Также, продолжил Турчинов, в условиях военного противостояния лишнего оружия не бывает. "Мы вообще не отказываемся ни от чего, что нам дают", - подытожил он.