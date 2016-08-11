Минобороны планирует достичь полной совместимости с НАТО до 2020 года

Об этом во время встречи в Киеве говорили начальник Генштаба — Главнокомандующий Вооруженных сил Виктор Муженко и директор офиса НАТО по стандартизации генерал-майор Едвардас Мажейкис, сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Вооруженным силам Украины определена амбициозная задача — к 2020 году достичь полной совместимости с соответствующими силами государств-членов НАТО. Мы должны ее выполнить, но также мы осознаем, как нелегко будет это сделать", — отметил Виктор Муженко.

Начальник Генштаба пояснил, что совместимость — это в первую очередь владение английским языком, практическое использование принятых в Альянсе доктрин и процедур, и уже потом внедрение материально-технических стандартов, в том числе и в вооружении.

В свою очередь, генерал-майор Едвардас Мажейкис добавил, что для успешного перехода к новым стандартам особенно важно работать как одна команда и обеспечить взаимодействие между органами военного управления. Также директор офиса НАТО по стандартизации представил присутствующим возможный вариант будущей системы стандартизации Министерства обороны и Генштаба.

Собеседники согласились продолжить плодотворное сотрудничество, в том числе в вопросах перехода на стандарты НАТО, что будет способствовать достижению взаимосовместимости на оперативном и стратегическом уровнях путем внедрения в повседневную деятельность Вооруженных сил доктрин, концепций и общих процедур НАТО.