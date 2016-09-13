На линии разграничения тяжело ранен пожилой мужчина, вышедший на свой огород

Как сообщает Главное управление полиции в Донецкой области, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Волновахского отдела полиции в 19:40. Установлено, что телесные повреждения мужчина получил около 16:00 на собственном огороде.

Читайте такжеЖительница Марьинки получила осколочное ранение в собственном двореПенсионер 1947 года рождения живет по улице Горького, которая находится в «серой зоне» и неоднократно страдала от обстрелов террористов. Дом пострадавшего расположен в прямой досягаемости боевиков, у реки, на противоположном берегу которой - уже вражеские позиции.

Мужчину доставили в Волновахскую районную больницу, в настоящее время его готовят к транспортировке в Мариуполь. Состояние пострадавшего тяжелое.

Как отмечает полиция, данный факт "задокументирован".