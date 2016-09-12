Обострение ситуации на Донбассе: боевики увеличили количество обстрелов

Об этом сообщается в сводке штаба АТО по состоянию на 6:00 12 сентября 2016 года, опубликованной в Facebook.

Обстрелы и провокационные действия оккупантов носят в основном неприцельный и провокативный характер с целью вызвать ответный огонь со стороны Вооруженных Сил Украины, но украинские защитники неуклонно придерживаются Минских соглашений.

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Так, на Мариупольском направлении зафиксировано 20 нарушений “режима тишины”. Противник прибег к вооруженных провокаций в районе Водяного, где из запрещенной Минскими договоренностями артиллерии 122-го калибра обстрелял украинские опорные пункты, а по защитникам Широкиного применил минометы 82-го калибра. Также боевики открывали огонь из БМП-2 в Широкином, а Гранитное, Марьинку, Старогнатовку, Широкино и Талаковку обстреливали из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении зафиксировано 9 нарушений “режима тишины”. Оккупанты вели огонь из БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия по Новоолександровке.

На Донецком направлении зафиксировано 8 нарушений “режима тишины”. Провокационные обстрелы со стороны противника велись по позициям украинских защитников в Авдеевке и Луганском из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Все случаи использования незаконными вооруженными формированиями запрещенного Минскими соглашениями вооружения украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон безотлагательно информирует Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине и предоставляет ее представителям соответствующие подтверждающие документы с фотофиксацией разрывов боеприпасов.