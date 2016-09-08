Украинская сторона заявила о готовности к "самым широким компромиссам" для освобождения заложников на Донбассе

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

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По ее словам, сегодня координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фриш встретился с семьями заложников, которых удерживают в тюрьмах на оккупированных территориях.

«Во время встречи мамы и жены смогли услышать информацию из первых уст о работе группы и совместных усилиях в вопросе освобождения заложников, а также доступа к ним международных гуманитарных организаций и медиков. Также Тони Фриш пообщался с ребятами, которые пережили плен. Должна заметить, что летом во время своей поездки на оккупированный Донбасс Тони Фриш имел подобные встречи с семьями тех, кого задержали за нарушение законов Украины и кто сейчас находится в следственных изоляторах», - сообщила Геращенко.

«Еще и еще раз подчеркиваю, что в вопросе освобождения заложников украинская сторона готова к самым широким компромиссам, и рассматривает этот вопрос как исключительно гуманитарный, где нужно избегать политизации и шантажа», - добавила представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы.