Российские бомбардировщики отработали над Крымом ракетный обстрел стран Европы - разведка

Они отработали вопросы условного применения бортового вооружения (рубеж пуска ракет: Евпатория – Севастополь) по целям на территории стран Европы.

Читайте такжеГУР рассказало о развертывании российских войск на юго-западном стратегическом направлении

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.

По данным разведки, это бомбардировщики из состава 22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (Энгельс, Саратовская обл.) командования дальней авиации Воздушно-космических сил ВС РФ.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия перебросила в оккупированный Крым десантно-штурмовую бригаду Воздушно-десантных войск, где проведет отработку элементов прыжка.