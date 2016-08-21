На Донбассе не утихают обстрелы, с начала суток в штабе насчитали 23

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, половина случаев нарушения режима тишины зафиксирована на Донецком направлении.

Там из запрещенной минскими соглашениями тяжелой артиллерии боевики стреляли по укреплениям украинских военных в Авдеевке. Из минометов различного калибра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляны украинские воины в Новоселовке Второй и Луганском. Калибр минометов 82 мм и гранатометы террористы применили возле Верхнеторецкого и Троицкого. В Верхнеторецком к тому же зафиксирован снайперский огонь.

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На Мариупольском направлении, сообщает пресс-центр штаба АТО, три с половиной десятка снарядов калибра 122 мм террористы выпустили по позициям в Новотроицком, где к тому же применили минометы 120 мм калибра. Неспокойно было и возле Красногоровки. Здесь российские оккупанты вели огонь по позициям сил АТО из 82 мм минометов, а затем задействовали бронетехнику. «По защитниках Широкино противник открывал огонь из минометов 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра, у Гранитного вел пулеметный огонь», - говорится в сообщении.

На Луганщине террористы трижды обстреляли Новоалександровку, применив минометы 82 мм калибра, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.