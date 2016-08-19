Хуг: для прекращения огня на Донбассе нужно доверие между сторонами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг сказал сегодня на брифинге в Киеве.

"В чем заключается причина, что стороны не способны прекратить огонь? Как показывает мой опыт, во время пребывания на прошлой неделе в Ясиноватой, четко понятно, что там существует определенный контроль и командование. Даже если стороны договорились в Минске прекратить огонь, я должен предположить, что нужна политическая воля, чтобы это сделать", - сказал Хуг.

"Я думаю, что должно быть очевидным, что после 2,5 лет кровопролития... нет доверия между сторонами", - сказал Хуг.

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По его словам, отсутствие доверия делает невозможным выполнение обязательств, необходимых для поддержания долговременного прекращения насилия.

"Доверие нужно, чтобы стороны отвели свое вооружение и развели свои силы", - добавил Хуг.

При этом он отметил, что роль наблюдательного миссии ОБСЕ заключается именно в том, чтобы осуществлять контроль за соблюдением выполнения Минских соглашений, и предоставлять информацию сторонам, выполняет или не выполняет эти соглашения каждая из них. Миссия может объективно фиксировать, что вооружение отводится, и что стороны разводят свои силы на линии разграничения.

Вместе с тем Хуг напомнил, что миссия требует свободного доступа ко всем районам Донбасса, потому что стороны препятствуют ей работать, а также стреляют по беспилотным летательным аппаратам СММ. Миссия также отмечает наличие заминированных территорий, что препятствуют движению не только наблюдателей, но и простых граждан.

"Стороны угрожают и запугивают наших невооруженных гражданских наблюдателей", - добавил он.