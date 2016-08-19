Хуг: для прекращения огня на Донбассе нужно доверие между сторонами
Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг констатирует отсутствие доверия между сторонами на Донбассе для прекращения огня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг сказал сегодня на брифинге в Киеве.
"В чем заключается причина, что стороны не способны прекратить огонь? Как показывает мой опыт, во время пребывания на прошлой неделе в Ясиноватой, четко понятно, что там существует определенный контроль и командование. Даже если стороны договорились в Минске прекратить огонь, я должен предположить, что нужна политическая воля, чтобы это сделать", - сказал Хуг.
"Я думаю, что должно быть очевидным, что после 2,5 лет кровопролития... нет доверия между сторонами", - сказал Хуг.
Читайте такжеНа временно оккупированной территории Луганской области зафиксировано 47 ракетных систем залпового огня - Хуг
По его словам, отсутствие доверия делает невозможным выполнение обязательств, необходимых для поддержания долговременного прекращения насилия.
"Доверие нужно, чтобы стороны отвели свое вооружение и развели свои силы", - добавил Хуг.
При этом он отметил, что роль наблюдательного миссии ОБСЕ заключается именно в том, чтобы осуществлять контроль за соблюдением выполнения Минских соглашений, и предоставлять информацию сторонам, выполняет или не выполняет эти соглашения каждая из них. Миссия может объективно фиксировать, что вооружение отводится, и что стороны разводят свои силы на линии разграничения.
Вместе с тем Хуг напомнил, что миссия требует свободного доступа ко всем районам Донбасса, потому что стороны препятствуют ей работать, а также стреляют по беспилотным летательным аппаратам СММ. Миссия также отмечает наличие заминированных территорий, что препятствуют движению не только наблюдателей, но и простых граждан.
"Стороны угрожают и запугивают наших невооруженных гражданских наблюдателей", - добавил он.