Боевики обстреляли Углегорскую ТЭС - штаб АТО

02:14, 19 августа 2016
Война
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Огонь из артиллерийских систем велся в направлении Горловка – Семигорье.

facebook.com/ato.news

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Отмечается, что обстрел был совершен еще утром, 17 августа.

"Украинские военные наблюдатели зафиксировали восемь выстрелов артиллерии калибром 152 мм. Три снаряда упали в районе ТЭС", - говорится в сообщении.

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В результате мощных взрывов разрушений претерпел резервуар питьевой воды, также повреждена лаборатория контроля очистки и контроля качества воды теплоэлектростанции, добавили военные.

Места разрывов 152-мм боеприпасов и последствия разрушения инфраструктурных объектов были задокументированы в присутствии представителей ОБСЕ.

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