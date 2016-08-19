Боевики обстреляли Углегорскую ТЭС - штаб АТО
02:14, 19 августа 2016Война
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Огонь из артиллерийских систем велся в направлении Горловка – Семигорье.
Повреждена лаборатория контроля очистки и контроля качества воды / facebook.com/ato.news
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
Отмечается, что обстрел был совершен еще утром, 17 августа.
"Украинские военные наблюдатели зафиксировали восемь выстрелов артиллерии калибром 152 мм. Три снаряда упали в районе ТЭС", - говорится в сообщении.
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В результате мощных взрывов разрушений претерпел резервуар питьевой воды, также повреждена лаборатория контроля очистки и контроля качества воды теплоэлектростанции, добавили военные.
Места разрывов 152-мм боеприпасов и последствия разрушения инфраструктурных объектов были задокументированы в присутствии представителей ОБСЕ.
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