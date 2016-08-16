За сутки в зоне АТО ранены 8 военных
13:14, 16 августа 2016Война
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За минувшие сутки в зоне АТО получили ранения 8 украинских военных.
За минувшие сутки среди украинских военных погибших не было / Пресс-центр штаба АТО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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«За минувшие сутки среди украинских военных погибших не было. Однако 8 наших бойцов были ранены», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска продолжают нарушать режим тишины в зоне АТО. 48 раз враг открывал огонь по позициям наших защитников.
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