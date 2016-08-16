Сутки в зоне АТО: боевики 48 раз обстреляли украинские позиции, в Богдановке произошел бой

Российские оккупационные войска продолжают нарушать режим тишины в зоне АТО. 48 раз враг открывал огонь по позициям наших защитников. Об этом говорится в сводке штаба АТО по состоянию на утро вторника, 16 августа.

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"Полторы сотни мин запрещенного калибра выпущено по позициям Авдеевской промзоны, Зайцево и Майорска, где враг также активно применял гранатометы и пулеметы крупного калибра. Под минометный, гранатометний и пулеметный огонь попали позиции в Новгородском и Кирово. Неспокойно было в Новотроицком и Нижнем Лозовом. Вблизи Луганского, Верхнеторецкого и Новгородского вражеский огонь велся из БМП", - сказано в сообщении.

В начале прошлых суток в Новоселовке на Мариупольском направлении, противник открывал огонь из тяжелой артиллерии калибра 122 мм. По укреплениям в Тарамчуке, Талаковке, Красногоровке и Водяном враг вел плотный огонь из запрещенных минометов калибра 120 и 82 мм, защитников Марьинки провоцировал пулеметным огнем, а в Красногоровке и Широкино применил бронетехнику. В Новотроицком к тому же активизировался снайпер.

"В Богдановке прошлым утром произошло боевое столкновение. Две вооруженных человека со стороны Петровского подобрались к нашему опорному пункту на расстояние до 200 метров, по ним был открыт огонь из стрелкового оружия. Для прикрытия ДРГ другой группой противника был применен огонь из подствольных гранатометов. Вооруженное столкновение длилось 20 минут, после чего враг отступил", - сообщили в штабе.

На Луганском направлении по позициям в Новоолександровке, Желтом и Золотом противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В Станице Луганской к тому же применил минометы калибра 120 мм. В Старом Айдаре и Катериновке открывался огонь из стрелкового оружия. В Желтом вновь проявил себя снайпер.

Как сообщалось ранее, в течение вчерашнего дня российские оккупанты 18 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения антитеррористической операции.