За сутки в зоне АТО погиб один военный, четверо ранены

13:15, 11 августа 2016
Война
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За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения АТО один украинский военный погиб, четверо получили ранения.

Фото УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«За прошедшите сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб и еще четверо бойцов были ранены», - сказал он.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 67 обстрелов позиций сил АТО со стороны российских оккупантов.

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