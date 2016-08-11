За сутки в зоне АТО погиб один военный, четверо ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«За прошедшите сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб и еще четверо бойцов были ранены», - сказал он.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 67 обстрелов позиций сил АТО со стороны российских оккупантов.