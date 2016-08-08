Савченко рассказала о договоренности по обмену двух пленных на Донбассе
14:29, 08 августа 2016Война
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Существует договоренность относительно обмена пленных на Донбассе в формате двух на двух.
Савченко: Есть договоренность обменять двух на двух пленных на Донбассе / Фото УНИАН
Об этом заявила депутат Надежда Савченко, выйдя из Администрации президента, передает "Украинская правда".
"Сейчас есть договоренность (обменять) двух на двух – и это надо делать сейчас", – сказала она.
"Это должен сделать президент своим указом, а не ждать судов, потому что это еще продлится полгода, а через полгода это будет неактуально", – добавила Савченко.
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Напомним, ранее советник председателя Службы безопасности Юрий Тандит анонсировал "сюрприз для многих" в вопросе освобождения украинских пленных на Донбассе.
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