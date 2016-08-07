Жительница Марьинки получила осколочное ранение в собственном дворе
В Марьинке Донецкой области пожилая женщина вечером 6 августа получила ранение во дворе собственного дома.
Об этом сообщает Главное управление полиции в Донецкой области.
Сообщение, что в больницу Курахово доставили женщину с осколочным ранением левого предплечья, поступило в дежурную часть Марьинского отделения полиции в 20:10.
Установлено, что жительница Марьинки 1940 года рождения, получила ранения, когда находились во дворе собственного дома. Сейчас она находится в больнице Курахово на операции.
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Сейчас известно, что кроме нее, никто не пострадал. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Предварительная правовая квалификация события – ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Как отмечает полиция, с начала боевых действий в Марьинке погибли 39 местных жителей, ранено - 116.