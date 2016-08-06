За прошедшие сутки в зоне АТО ранены четверо украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, двое военнослужащих получили ранения в ходе боевых действий, еще два - подорвались на растяжках", - сказал Мотузяник.

По его словам, на Луганском направлении вчера противник нарушил режим тишины вблизи Попасной и дважды - в Крымском, расположенном к северу от Бахмутской трассы. Во втором случае один из обстрелов был прицельным, остальные - только вооруженные провокации врага.

На Донецком направлении, несмотря на тенденцию к общему снижению интенсивности боевых действий, бандформирования продолжают применять тяжелое вооружение, в том числе минометы и артиллерию. Так, в Авдеевке, самой горячей точке последних недель, вчера боевики выпустили по украинским позициям более 100 мин и 5 снарядов крупнокалиберного артиллерии. Обстрелы велись преимущественно днем. Другими районами применения врагом минометов были Луганское, северные окраины Горловки и поселок Невельское Ясиноватского района. Также неоднократно боевики нарушали тишину в районе Донецкого аэропорта.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошли 19 вражеских обстрелов, половина которых - из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении сутки началась с мощных минометных обстрелов сил АТО в районе Красногоровки. После часа ночи установилось затишье, продолжавшееся до позднего вечера. Активные боевые действия на этих рубежах обороны возобновились около 10 часов вечера, когда в течение двух часов по украинским позициям террористы выпустили более 50 минометных мин.

В соседней Марьинке после полуночного минометного обстрела в очередной раз они нарушили режим тишины уже после обеда, успев совершить до заката четыре вооруженные провокации с применением гранатометов и пулеметов.

Далее на юг НВФ нарушали режим прекращения огня в Богдановке, Старогнатовке, Гнутово, Водяном и Широкино. Наиболее горячо было в Широкино, где боевики в обед обстреливали украинские позиции из вооружения на БМП, а вечером в течение двух часов применяли гранатометы и стрелковое оружие против украинских военных.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 28 вражеских обстрелов, треть которых - из тяжелого вооружения.