АП: В ходе учений в зоне АТО ранены шестеро украинских бойцов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"Вчера на одном из полигонов в районе проведения АТО в ходе занятий по огневой подготовке в результате разрыва гранаты получили ранения шестеро военнослужащих", - сказал Мотузяник.

В то же время он не уточнил, где именно произошел инцидент.

В то же время корреспондент УНИАН сообщает, что накануне во время проведения учений ВСУ на военном полигоне на территории Розовского района Запорожской области, граничащего с зоной проведения АТО, произошел взрыв гранаты. В результате взрыва, по данным медиков, один военнослужащий получил тяжелые телесные повреждения, в частности, травматическую ампутацию фаланг пальцев правой кисти, осколочное ранение лица, тела и травматический шок.

Еще пятеро военнослужащих получили осколочные ранения, предварительно квалифицированные как ранения средней тяжести.

Четверо из шести пострадавших военнослужащих на сегодняшний день доставлены в медучреждения Запорожья.

Военная прокуратура Запорожского гарнизона выясняет обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщал УНИАН, в течение прошедших суток в зоне проведения АТО ранены 4 украинских военных: двое получили ранения во время боевых действий, еще двое - подорвались на растяжках.