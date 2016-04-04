У Путина заявили, что Захарченко и Плотницкий останутся главарями "ДНР" и "ЛНР" до 2018 года

Об этом сообщил РИА Новости директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, присутствовавший на встрече Суркова с экспертами.

Политолог отметил, что недавно присутствовал на встрече помощника президента России Владислава Суркова с группой экспертов, и на ней прозвучал вопрос об отношении к разного рода кадровым переменам в "республиках". По словам Чеснакова, Сурков недвусмысленно сформулировал следующую позицию: "Захарченко и Плотницкий получили свой "мандат глав республик" на "прямых всенародных выборах". Срок их полномочий заканчивается лишь в 2018 году. До окончания этого срока они точно будут работать. Более того, судя по данным социологических опросов, действующие "главы" "ДНР" и "ЛНР" очевидно могут поставить вопрос о переизбрании на второй срок".

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Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко назвал условия, при которых возможно проведение выборов на оккупированном Донбассе, среди которых - реализация Россией положений Минских договоренностей, касающихся безопасности, развертывание полицейской миссии ОБСЕ и восстановления контроля Украины над границей на Донбассе.