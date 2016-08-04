В военной службе правопорядка рассказали о двух тысячах дезертиров, которых вернули в части

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. командира военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины генерал-майор Игорь Криштун на брифинге в Киеве.

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«В течение мая-июня этого года совместно с органами Нацполиции, военными комиссариатами, военной прокуратурой, командирами воинских частей, военной службой правопорядка был проведен широкомасштабный розыск военнослужащих, которые самовольно оставили воинские части в 2014 – 2016 годах», - сказал он.

По словам Криштуна, «мы нашли, вернули в воинские части и передали в прокуратуру около 2 тыс. военнослужащих».

«Эта работа и дальше будет продолжаться. Мы настойчиво работаем в этом направлении», - подчеркнул он.