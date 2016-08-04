Филарет считает, что у войне с Россией есть и "плюсы"
12:35, 04 августа 2016Война
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Война с Россией и страдания приносят Украине только вред и убытки, но и имеет положительные последствия.
Филарет считает, что война с РФ имеет и положительные последствия / Фото УНИАН
Об этом заявил святейший патриарх Филарет, передает Эспрессо.TV.
"И мы видим, что то, что мы терпим, приводит к лучшему. Армия наша стала крепче. Если бы не война, она была бы слабой. Украина разобщена внутри различными партиями и течениями, благодаря страданиям и войне украинский народ объединяется. Разве это не лучше? Лучше", - говорит Филарет.
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Кроме того, по его словам, начались изменения в нашем обществе - реформы, борьба с коррупцией.
"А это значит, мы получим свои деньги, не будем просить у Европы помощи. Господь через страдания приведет нас к лучшему", - уверен патриарх.
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