Филарет считает, что у войне с Россией есть и "плюсы"

Об этом заявил святейший патриарх Филарет, передает Эспрессо.TV.

"И мы видим, что то, что мы терпим, приводит к лучшему. Армия наша стала крепче. Если бы не война, она была бы слабой. Украина разобщена внутри различными партиями и течениями, благодаря страданиям и войне украинский народ объединяется. Разве это не лучше? Лучше", - говорит Филарет.

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Кроме того, по его словам, начались изменения в нашем обществе - реформы, борьба с коррупцией.

"А это значит, мы получим свои деньги, не будем просить у Европы помощи. Господь через страдания приведет нас к лучшему", - уверен патриарх.