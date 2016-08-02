Из-за войны в этом году Украину ожидает демографический кризис - эксперты

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение во время пресс-конференции высказали директор Украинского института исследования экстремизма Олег Зарубинский и его заместитель Богдан Петренко.

Эксперты объяснили, что в 2013-2015 годах в Украине наблюдалось снижение рождаемости, однако, несмотря на то, что основные последствия демографического кризиса проявляются через два года после начала какого-либо кризиса, яму рождения стоит ожидать именно в 2016 году.

Как считают руководители Украинского института исследования экстремизма, общая тенденция по увеличению рождаемости, которая наблюдалась в Украине с 2002 года, свидетельствует о четкой привязке демографической ситуации к кризисным ситуациям в стране. Так, рост ВВП с 2000 года косвенно привел к росту рождаемости с 2002 года. Кризис 2008 года стимулировал снижение рождаемости с 2010 года. Отложение рождаемости из-за экономического кризиса вызвало рост рождаемости в 2012 году.

По словам Петренко, улучшить демографическую ситуацию возможно путем внедрения соответствующей государственной политики.

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«Кроме войны, низкого уровня жизни, над страной будет тяготеть общеевропейская тенденция старения нации и уменьшения количества детей в семье. Поэтому даже установление мира и восстановление экономики улучшит, но не решит полностью демографический кризис. Исключительно экономическими методами преодолеть эту проблему невозможно. Должны быть включены и другие факторы: возрождение родительских ценностей, семейного воспитания и направлений, которые бы стимулировали переориентацию украинца к традиционным для него ценностям семьи», - сказал он.

Вместе с тем, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова высказала мнение, что количество населения страны и в дальнейшем будет уменьшаться.

«При любых условиях население Украины будет сокращаться, потому что у нас исчерпан потенциал демографического роста, потому что у нас 75-летних женщин в структуре населения больше, чем 5-летних девочек. Потому что с 60-х годов украинская женщина не рожала столько, сколько нужно для простого воспроизводства поколений, и соответственно, каждое следующее поколение меньше предыдущего», - пояснила демограф.