Боевики обстреляли Станицу Луганскую: ранены трое военных

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, боевики из 120- и 82-миллиметровых минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия неоднократно вели обстрел в направлении Станицы Луганской. Наши военнослужащие были вынуждены открыть огонь в ответ.

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В результате обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения. Двоих уже прооперировали, еще одного готовят к операции.

Кроме того, в течение вечера и после полуночи 3 августа боевики пять раз стреляли из запрещенных видов оружия в направлении населенных пунктов Попаснянского района.

Вечером позиции украинских военнослужащих вблизи села Новозвановка дважды попали под огонь из 82-миллиметровых минометов, крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов.

Также вечером и после полуночи противник из 120 - и 82-миллиметровых минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов трижды обстреливал окрестности Новоалександровки.

В результате обстрела был поврежден дом в Троицком.