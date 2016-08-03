Вокруг Донецка боевики обстреливали населенные пункты, по Зайцево били из сверхтяжелой артиллерии - штаб
За минувшие сутки в районе проведения антитеррористической операции российские оккупационные войска 71 раз открывали огонь по позициям сил АТО.
В частности, за минувшие сутки было зафиксировано 26 обстрелов на Мариупольском, 30 - на Донецком и 15 - на Луганском направлениях. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 6:00 утра 3 августа.
С 11:00 утра до 20:00 вечера продолжались вражеские минометные обстрелы жилых районов населенных пунктов вблизи Донецка.
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"На Донецком направлении противник не прекращает вооруженные провокации на участке Красногоровка - Авдеевка – Горловка. Здесь российские оккупанты применили 120 и 82-мм минометы, гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие. Под Луганским и Майорским - БМП. Жарче всего было в Зайцево, там враг применил запрещенную Минскими договоренностями супертяжелую ствольную артиллерию", - сообщили в штабе.
Кроме того, на Мариупольском направлении враг вел огонь по украинским опорным пунктам из минометов различного калибра, гранатометов и пулеметов. Горячо было в Красногоровке. В Марьинке, Широкино, Талаковке и Водяном враг применил боевые машины пехоты. Танк и снайперский огонь зафиксирован в Марьинке.
На Луганщине оккупанты вели как прицельный, так и хаотичный минометный и гранатометний огонь по Новозвановке и Крымскому. Новоалександровка и Золотое попали под вражеский гранатометний огонь. В Станице Луганской враг применил БМП. В Новозвановке также активизировался снайпер.
Как отметили в штабе АТО, разведывательные полеты беспилотников враг организовал в районе Донецка.
Как сообщалось, 2 августа в штабе сообщили об обострении ситуации возле Авдеевки.