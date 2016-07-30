Украинские спецслужбы задержали троих боевиков, которые сбежали из бандформирований

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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Согласно его данным, первый из задержанных преступников в 2014 году с оружием в руках дежурил на блокпосту боевиков и входил в стражу в оккупированном Дебальцево. Второй находился в составе террористической организации "ДНР" и проверял людей, которые проезжали через вражеский блокпост в городе Торецк. Третий в 2014 году вступил в незаконное вооруженное формирование "всевеликое войско донское" и охранял пункт вербовки боевиков в Первомайске.

"Все трое покинули бандформирования и скрывались на территории, подконтрольной украинской власти. Теперь их ждет суд, который определит для них меру наказания", - отметил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки российские оккупационные войска 52 раза открывали огонь по подразделениям сил АТО. В результате боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб, 1 получил ранения и еще 1 получил контузию.