За сутки в зоне АТО один украинский военный погиб, двое были ранены - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«За минувшие сутки вследствие активных боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения и еще один получил контузию. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибшего воина», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки российские оккупационные войска 52 раза открывали огонь по подразделениям сил АТО.