За сутки в зоне АТО один украинский военный погиб, двое были ранены - Лысенко
13:07, 30 июля 2016Война
2222 0
За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции 1 украинский военнослужащий погиб, 1 получил ранения и еще 1 - контузию.
Украинские военные в зоне АТО / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеЗа два года проведения АТО небоевые потери составляют 1294 военнослужащих - Матиос
«За минувшие сутки вследствие активных боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения и еще один получил контузию. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибшего воина», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки российские оккупационные войска 52 раза открывали огонь по подразделениям сил АТО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter