В результате обстрела боевиками Зайцево пострадал дом мирных жителей

Об этом говорится в сообщении пресс-офицера украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня на Донбассе Вадима Бакая, размещенного пресс-центром АТО.

В результате обстрела пострадали дома мирных жителей Зайцево. Так, в один из домов по улице Мануильского попала 82-миллиметровая мина, которая разрушила крышу веранды. Обломками также повреждены внутренние стены здания и деревья на придомовой территории.

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Этот факт нарушения режима прекращения огня и использования вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями, зафиксировали военнослужащие наблюдательной группы украинской стороны СЦКК.

Материалы фотофиксации переданы представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.