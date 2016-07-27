Порошенко считает, что беспилотники из США помогут в предотвращении нарушений "режима тишины" на Донбассе

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что ВСУ сегодня получили партию беспилотных летательных аппаратов системы RQ-11B Raven.

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"Эти БПЛА позволят значительно повысить эффективность действий украинских военных, в том числе и для предотвращения нарушения режима прекращения огня", - отметил глава государства.

Напомним, всего США передали Украине сегодня 72 беспилотника общей стоимостью 12 миллионов долларов.