Порошенко считает, что беспилотники из США помогут в предотвращении нарушений "режима тишины" на Донбассе
18:54, 27 июля 2016Война
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Президент Петр Порошенко надеется, что переданные США 27 июля беспилотники помогут в предотвращении нарушений "режима тишины".
Президент говорит, что американские БПЛА помогут предотвратить нарушения "nишины" / mil.gov.ua
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он отметил, что ВСУ сегодня получили партию беспилотных летательных аппаратов системы RQ-11B Raven.
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"Эти БПЛА позволят значительно повысить эффективность действий украинских военных, в том числе и для предотвращения нарушения режима прекращения огня", - отметил глава государства.
Напомним, всего США передали Украине сегодня 72 беспилотника общей стоимостью 12 миллионов долларов.
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