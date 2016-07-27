Сегодня в Минске продолжат обсуждение демилитаризованных зон на Донбассе

26 июля контактная группа обсудила будущую стратегию Минского процесса, передает 112 Украина.

"Но также без особых надежд на прорывы. На предыдущем заседании 13 июля почти договорились о демилитаризации трех из двенадцати зон. Ожидалось, что договор может быть подписан дистанционно. Но ничего этого не произошло", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что представитель от Украины в Трехсторонней группе экс-президент Леонид Кучма не приедет в Минск и будет участвовать в переговорах в режиме видеоконференции.

Ранее Управление по координации гуманитарных вопросов заявляло, что ситуация на Донбассе имеет тренд к ухудшению, поскольку стороны конфликта пытаются отвоевать территории буферной зоны, таким образом приближаясь друг к другу.