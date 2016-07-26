Боевики обстреляли жилой квартал Авдеевки: от частного дома остались одни стены (фото)

Ночью боевики нанесли артудар по жилому кварталу вблизи промзоны, частный дом по ул.Седова разрушило прямое попадание снаряда. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

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Заявление об этом в Авдеевскую полицию поступилило от 58-летней местной жительницы. Ее дом полностью сгорел в результате взрыва снаряда. Женщина и ее семья получили "второе рождение" - людей спасло только то, что этой ночью они ночевали по другому адресу.

"Заявительница пришла домой утром, когда дом уже тлел - от жилья остались только стены", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины. Сейчас на месте обстрела работает следственно-оперативная группа Авдеевского ОП.