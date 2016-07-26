Боевики обстреляли жилой квартал Авдеевки: от частного дома остались одни стены (фото)
Его жильцы не пострадали, потому что в ту ночь находились по другому адресу.
Ночью боевики нанесли артудар по жилому кварталу вблизи промзоны, частный дом по ул.Седова разрушило прямое попадание снаряда. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
Читайте такжеСитуация в зоне АТО: боевики обстреляли Пески и Авдеевку из 122-мм артиллерии
Заявление об этом в Авдеевскую полицию поступилило от 58-летней местной жительницы. Ее дом полностью сгорел в результате взрыва снаряда. Женщина и ее семья получили "второе рождение" - людей спасло только то, что этой ночью они ночевали по другому адресу.
"Заявительница пришла домой утром, когда дом уже тлел - от жилья остались только стены", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины. Сейчас на месте обстрела работает следственно-оперативная группа Авдеевского ОП.
Как сообщалось ранее, в Авдеевской промзоне силы АТО накануне отбили наступление боевиков.