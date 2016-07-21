За сутки в зоне АТО ранены 5 военных - Лысенко

12:57, 21 июля 2016
Война
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За минувшие сутки в зоне АТО пятеро военных Вооруженных сил Украины получили ранения.

/ Фото УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших среди наших воинов нет, пятеро ребят получили ранения", - сказал Лысенко.

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Напомним, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 70 обстрелов со стороны российских оккупационных войск.

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