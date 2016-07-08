Украинские военные рассказали о попытках боевиков уничтожить камеру ОБСЕ в Лебединском (видео)

Видеозапись опубликована на YouTube 5 канала.

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"Защитники Лебединского рассказывают, как только стемнеет, враг начинает обстрелы. Так продолжается уже две недели. Стреляют террористы из оккупированной Саханки. Пытаются снести вышку, на которую установили камеру наблюдательной миссии ОБСЕ", - говорится в описании к видео.

Напомним, постоянный Совет ОБСЕ продлил мандат деятельности наблюдательной миссии ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области, до 31 октября 2016 года.

Эти пункты граничат с оккупированными пропускными пунктами «Червонопартизанск» и «Изварино» на украинской части границы. По состоянию на март 2016 года в состав миссии входил 21 наблюдатель вместе с председателем миссии. Возглавляет миссию Флавьен Шаллер. Впервые миссия была размещена в Ростовской области 29 июля 2014 года.