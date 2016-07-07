В Минске планируют официально согласовать линию разграничения на Донбассе

Об этом он сказал в эфире «5 канала».

«Я думаю, что к осени мало что может измениться... До сентября каких-то активных переговоров я не ожидаю. Хотя на следующем заседании Трехсторонней контактной группы должно состояться согласование официальной линии разграничения в зоне конфликта, и это тоже важно. И главные усилия, я надеюсь, мы сосредотачиваем именно на сфере безопасности», - сказал Пирожков.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ заявляет о приближении позиций сторон возле линии разграничения на Донбассе

Как сообщал УНИАН, по итогам предыдущего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что на следующей встрече, запланированной на 13 июля, участники заседания должны обсудить создание подгруппы по возобновлению контроля Киева над украинско-российской государственной границей.