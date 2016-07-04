Возле Майорска из плена боевиков освободили украинского военного (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник заместителя министра обороны Украины Василий Будик.

Читайте такжеТеррористы "ЛНР" заявили о задержании украинской журналистки, СБУ проверяет информацию

По его словам, работа по освобождению проходила при непосредственном участии Президента Петра Порошенко, Минской группы, совместного центра освобождения куда входят сотрудники СБУ, Минобороны, МВД и прокуратуры, а также Офицерского корпуса.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявляла, что освобождение заложников со временно оккупированных территорий пока заблокировано, и в этом вопросе нужно усилить давление на Россию.