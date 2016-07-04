Возле Майорска из плена боевиков освободили украинского военного (фото)

12:30, 04 июля 2016
Война
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В районе Майорска из плена освободили Кучевского Михаила Ивановича, бойца инженерной части ВСУ.

Кучевский / facebook.com/Budik.v.v

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник заместителя министра обороны Украины Василий Будик.

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По его словам, работа по освобождению проходила при непосредственном участии Президента Петра Порошенко, Минской группы, совместного центра освобождения куда входят сотрудники СБУ, Минобороны, МВД и прокуратуры, а также Офицерского корпуса.

Кучевский / facebook.com/Budik.v.v

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявляла, что освобождение заложников со временно оккупированных территорий пока заблокировано, и в этом вопросе нужно усилить давление на Россию.

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