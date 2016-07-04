Вечером боевики обстреляли окраины Торецка (фото)

Об этом сообщил на своей странице начальник Главного управления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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По словам Аброськина, из-за попадания снарядов домовладения получили значительные повреждения.

В то же время в ходе первичного осмотра пострадавших граждан не выявлено.

В свою очередь, как сообщается на сайте ГУ НП в Донецкой области, были повреждены частные домовладения в Соцгородке в поселке Пивничное (Кирово), по улице Чапаева в поселке Дружба, кроме того, повреждена газовая сеть и нежилой дом в садоводческом обществе по улице Новой. Пострадавших нет.

Также сегодня ночью во время обстрела в 3:00 зафиксировано 5 попаданий снарядов боевиков на территорию промышленной зоны исправительной колонии №2 в Торецке.

Предварительная правовая квалификация - ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

На местах обстрела работает полиция.