Из-за артобстрела боевиков в Зализном Донецкой области погибла мирная жительница

Об этом сообщает Главное управление полиции в Донецкой области.

Отмечается, что артобстрел начался около 0:30.

"Сегодня ночью поселок Артемово подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков. В результате прямого попадания снаряда по ул. Горняцкая в помещение жилого дома погибла женщина 1932 года рождения, которая находилась внутри здания", - говорится в сообщении.

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Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Константиновская местная прокуратура.

Как сообщил на своей странице в Facebook начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин, снаряд попал в дом №6 по ул. Горняцкой.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Торецького отделения полиции.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краматорска, в результате обстрела были повреждены несколько жилых домов. Получил осколочное ранение один военнослужащий.

По предварительным данным, обстрел города осуществлялся со стороны окраин Горловки из тяжелого вооружения - САУ калибра 152 мм, запрещенного Минскими договоренностями.

За последние трое суток Торецк террористы обстреляли дважды. В ночь на 11 июня в результате артобстрела были повреждены около 10 домов, а также здание Государственной службы охраны.