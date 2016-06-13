Из-за артобстрела боевиков в Зализном Донецкой области погибла мирная жительница
Боевики нанесли артудар по городу Зализное (бывшее Артемово; Торецкий горсовет Донецкой области), в результате чего погибла мирная жительница.
Об этом сообщает Главное управление полиции в Донецкой области.
Отмечается, что артобстрел начался около 0:30.
"Сегодня ночью поселок Артемово подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков. В результате прямого попадания снаряда по ул. Горняцкая в помещение жилого дома погибла женщина 1932 года рождения, которая находилась внутри здания", - говорится в сообщении.
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Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Константиновская местная прокуратура.
Как сообщил на своей странице в Facebook начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин, снаряд попал в дом №6 по ул. Горняцкой.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Торецького отделения полиции.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краматорска, в результате обстрела были повреждены несколько жилых домов. Получил осколочное ранение один военнослужащий.
По предварительным данным, обстрел города осуществлялся со стороны окраин Горловки из тяжелого вооружения - САУ калибра 152 мм, запрещенного Минскими договоренностями.
За последние трое суток Торецк террористы обстреляли дважды. В ночь на 11 июня в результате артобстрела были повреждены около 10 домов, а также здание Государственной службы охраны.