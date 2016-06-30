Украина готова обменять восьмерых задержанных под Широкино боевиков - Геращенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Я хочу поблагодарить СММ ОБСЕ за то, что они признали очень честно и справедливо, что 8 бандитов, которые были задержаны представителями ВСУ вблизи Широкино, – это никакие не саперы, а, похоже, это снайперы», - сказала Геращенко.

«Я думаю, что боевики оговорились в своих заявлениях, что никакие это не саперы, а снайперы, которые вели не разминирование, а пытались там диверсионную работу проводить, но я хочу сказать, что украинская сторона ради освобождения наших заложников готова передать другой стороне этих задержанных для освобождения заложников», - заявила Геращенко.

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«Такие сигналы другой стороне послали, пока что на это нет ответа, но в Минске 4 июля будет встреча гуманитарной группы, и я буду там так же делать такое предложение, что ради разблокирования процесса освобождения заложников мы готовы передать другой стороне 8 задержанных ради освобождения тех ребят, которые давно находятся в заложниках и имеют значительные проблемы со здоровьем», - сказала представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам.

Ранее внефракционный депутат Дмитрий Ярош заявил, что украинские разведчики провели успешную операцию, в ходе которой бойцы АТО взяли в плен восьмерых боевиков.

Затем спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил имена пророссийских боевиков, которые были задержаны украинскими военными 27 июня во время боевого патрулирования возле села Водяное Донецкой области.