В Украине стартуют военные учения Rapid Trident: в маневрах примут участие свыше 1800 военнослужащих из 14 стран мира

Об этом сообщает "Европейская правда".

Участие в учениях примут свыше 1800 военнослужащих из 14 стран мира. С украинскими военными опытом будут делиться коллеги преимущественно из стран-членов НАТО.

К военным маневрам будут привлекать бронетехнику и армейскую авиацию, будут проводиться также учебные стрельбы из стрелкового оружия. Учения продлятся до 8 июля.

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В Минобороны Украины ранее сообщили, что на 2016 год запланировано участие подразделений Вооруженных сил Украины в десяти многонациональных учениях.