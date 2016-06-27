В Украине стартуют военные учения Rapid Trident: в маневрах примут участие свыше 1800 военнослужащих из 14 стран мира
11:47, 27 июня 2016Война
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На территории Яворивского полигона во Львовской области 27 июня начинаются масштабные украинско-американские военные учения Rapid Trident-2016.
К военным маневрам будут привлекать бронетехнику и армейскую авиацию / УНИАН
Об этом сообщает "Европейская правда".
Участие в учениях примут свыше 1800 военнослужащих из 14 стран мира. С украинскими военными опытом будут делиться коллеги преимущественно из стран-членов НАТО.
К военным маневрам будут привлекать бронетехнику и армейскую авиацию, будут проводиться также учебные стрельбы из стрелкового оружия. Учения продлятся до 8 июля.
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В Минобороны Украины ранее сообщили, что на 2016 год запланировано участие подразделений Вооруженных сил Украины в десяти многонациональных учениях.
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