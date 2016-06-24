В оккупированном Донецке прогремел взрыв (видео)

Об этом сообщают местные жители в соцсетях и сайты боевиков.

"На травматологии пишут, чью-то машину взорвали. По звуку явно была детонация", - отмечают жители Донецка.

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"Сегодня утром на территории травматологического центра сработало маломощное взрывное устройство", - говорится в сообщениях.

Отмечается, что пострадавших нет.

Кроме того, здание морга и семь автомобилей медперсонала получили повреждения в результате срабатывания взрывного устройства.