В оккупированном Донецке прогремел взрыв (видео)
14:08, 24 июня 2016Война
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В оккупированном боевиками Донецке произошел взрыв на территории областной травматологической больницы.
В Донецке прогремел взрыв / Скриншот
Об этом сообщают местные жители в соцсетях и сайты боевиков.
"На травматологии пишут, чью-то машину взорвали. По звуку явно была детонация", - отмечают жители Донецка.
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"Сегодня утром на территории травматологического центра сработало маломощное взрывное устройство", - говорится в сообщениях.
Отмечается, что пострадавших нет.
Кроме того, здание морга и семь автомобилей медперсонала получили повреждения в результате срабатывания взрывного устройства.
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