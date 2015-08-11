На Луганщине из-за обстрелов боевиками ранены двое украинских военных

В Луганской области в результате обстрелов боевиками ранены двое украинских военных.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации.

«В течение прошедших суток (10.08) боевики продолжили агрессию против подконтрольной украинскому правительству территории. Самыми горячими точками были Станица Луганская, Крымское и Троицкое», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Станицу Луганскую обстреливали всю ночь из 122-мм артиллерии, автоматических гранатометов, минометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов осколочное ранение получил военнослужащий 128-й бригады.

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В результате артиллерийского обстрела боевиками военного опорного пункта в с. Крымском минно-взрывное ранение получил санитар 24-й отдельной механизированной бригады.

Сегодня в 07:30 террористы также обстреляли из зенитных установок с. Нижнетеплое Станично-Луганского района. Данные о пострадавших и разрушениях пока не поступали, отмечается в сообщении.

«Боевики продолжают использовать «Грады». Вчера среди ночи они снова накрыли село Троицкое из реактивных установок, но получили достойный ответ от ВСУ. К счастью, обошлось без разрушений и жертв с нашей стороны. По моей информации, был тяжело ранен один из главарей террористов, которого наш «ответ» застала в с. Калиновом, откуда они постоянно бьют по нашим позициям», – отметил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.