Боевики обстреляли Новозвановку и Троицкое: один военный погиб, двое ранены

Об этом сообщили в Луганской военно-гражданской администрации.

"Сегодня ночью террористы из минометов калибра 82-мм и артиллерии обстреляли населенные пункты Попаснянского района – села Новозвановка и Троицкое. К сожалению не обошлось без потерь среди бойцов Вооруженных сил Украины: один военнослужащий погиб, еще двое ранены", - говорится в сообщении.

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"Очень символично, что на один из главных христианских праздников – День Святой Троицы – обстреляно село Троицкое, это демонстрирует истинную сущность террористов для которых нет ничего святого", – отметил руководитель военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

Как сообщали в штабе АТО, в течение минувших суток ситуация в районе проведения АТО оставалась неспокойной. Всего зафиксировано 44 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, из них – по 19 на Донецком и Мариупольском направлениях и 6 на Луганском.