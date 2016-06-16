Следующий раунд переговоров по Украине пройдет 29 июня в Минске – Сайдик

Об этом журналистам заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, сообщает БЕЛТА.

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«Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Минске 29 июня", - отметил он.

Напомним, сегодня в Минске состоялась очередная встреча контактной группы. По ее итогам Сайдик, в частности, заявил, что прогресса в вопросе обмена заложников достигнуть не удалось. В ходе переговоров Киев потребовал от боевиков назвать точное местонахождение заложников, а также предложил провести спецдень для посещения заложников их родственниками.