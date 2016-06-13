Россия несет "особую ответственность": в НАТО отреагировали на рост числа погибших в боях на Донбассе

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Брюсселе накануне заседания министров обороны стран-членов Альянса.

"Мы глубоко обеспокоены продолжающимся нарушением режима прекращения огня, мы также обеспокоены большим числом людей, потерявших свои жизни, воюя на востоке Украины. Для меня это только подчеркивает важность делать все, что мы можем, чтобы режим прекращения огня выполнялся, и чтобы наблюдатели были способны мониторить выполнение режима прекращения огня", - констатировал генсек НАТО.

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По мнению Столтенберга, "Россия несет особую ответственность, поскольку Россия продолжает поддерживать сепаратистов на востоке Украины оборудованием, иного рода помощью". "Мы должны увидеть отвод тяжелого вооружения и полное выполнение Минских договоренностей. Иного пути для мирного решения ситуации в Украине, как полное выполнение Минских договоренностей, нет", - подчеркнул он.

В этой связи генсек НАТО отметил, что в Альянсе будут поддерживать все усилия, направленные на выполнение режима прекращения огня и полный доступ наблюдателей.