За сутки в зоне АТО ранены 12 украинских военнослужащих, погибших нет

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции 12 украинских военнослужащих получили ранения, погибших нет.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«За минувшие сутки, к счастью, погибших украинских военнослужащих не было, однако 12 наших бойцов были ранены. Потери противника за прошедшие сутки: пятеро погибших и 12 раненных боевиков сразу из четырех подразделений российско-террористических войск", - сообщил он.

Мотузяник уточнил, что пятеро бойцов получили ранения вблизи шахты" Бутовка ", причем трое из них - в результате вражеского артиллерийского обстрела, двое - в результате взрыва гранаты. Также пятеро бойцов были ранены вблизи Новотроицкого в результате минометного обстрела со стороны противника. Один боец был ранен возле Красногоровки в результате гранатометного огня, еще один - вблизи населенного пункта Майорск - также в результате минометного и гранатометного обстрела со стороны боевиков.

Кроме того, Мотузяник отметил, что информация о гибели четырех украинских военнослужащих в Авдеевке в ночь на 12 июня, о чем сообщили в батальоне "Киев-1" и в организации "Карпатская Сечь", в настоящее время проверяется.

"Сейчас мы проверяем эту информацию. Информация о потерях за текущие сутки будет детально проверена и будет предоставлена в рамках следующего очередного брифинга. Пока мы ее проверяем", - сказал пресс-секретарь АП по вопросам АТО.