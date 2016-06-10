Савченко считает, что после победы Украины необходимо амнистировать боевиков (видео)

В то же время, говорит Савченко, нельзя амнистировать главарей боевиков. Об этом она рассказала в интервью с украинской блогеркою, бойцом ВСУ Еленой Белозерской, передает Громадське радіо.

По мнению Савченко, после победы Украины необходимо амнистировать боевиков.

"Потому, что там много плохих парней таких, которые тоже пришли с того, популят. Я думаю, что да", — сказала она.

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Кроме того, Савченко заявила, что, по ее мнению, главарь боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий "совсем не такой плохой".

"Главари... Плотницкий, я тебе скажу, не такой плохой. В плане того, что ты попала к нему в батальон, и он держит без этого насилия, без кровавой дикости. Он как-то держал батальон. Я не знаю, какой Захарченко, но я думаю, что говорить с ним все равно нужно. Там сидят наши ребята. Если мы сейчас будем говорить, что мы вас убьем, то они поубивают наших. Поэтому надо думать, что ты говоришь, думать, что делаешь", — сказала Савченко.

Напомним, ранее депутат Верховной Рады Надежда Савченко предложила провести прямые переговоры с "ДНР" и "ЛНР".