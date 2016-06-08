После пребывания на Донбассе Савченко не исключает начала "очень жесткой войны"

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве по итогам своей поездки в зону АТО.

По словам Савченко, она вместе со своим коллегой по парламенту Дмитрием Ярошем посетила Широкино, Мариуполь, Славянск, Краматорск.

"Что я увидела на первой линии? Там уже нет такого количества "ополченцев", как они себя называют. Они стоят как бы на первой линии огня, а за ними стоит вторая и третья линии. Это российские войска, это агрессия России против Украины, и это может быть началом очень жесткой войны", - сказала Савченко.

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Говоря о своих впечатлениях от посещения территорий, она отметила, что у нее накопилось много материалов, по которым она будет подавать депутатские запросы, в том числе ставить вопросы о качестве работы отдельных народных депутатов, которые избирались на восточных территориях, контролируемых украинской властью. "Люди там в основном не знают своих депутатов, они туда не приезжают", - отметила она.

Савченко отметила, что хочет, чтобы украинцы научились говорить между собой, но без вмешательства врага, и готова в этом помочь... когда война закончится, необходимо чтобы украинцы нашли общий язык и простили друг друга”, - подчеркнула депутат.

Она также сообщила, что президент назначил ей встречу, но темы, которые будут обсуждаться, пока не уточнялись.

В свою очередь Савченко отметила, что во время встречи намерена рассказать президенту о своем впечатлении от пребывания в зоне АТО, поднять, в частности, вопрос двоевластия, поскольку руководят населенными пунктами и гражданские, и военные.