Лысенко: за сутки в зоне АТО ранены пятеро украинских бойцов, уничтожены двое боевиков

Об этом сообщил на брифинге в Киеве спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий, к счастью, ни один украинский воин не погиб, но пятеро ребят получили ранения", - сказал он.

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По словам спикера, в небе над зоной АТО военнослужащие обнаружили два беспилотника, которые были запущены с территории РФ, еще два шпионили на Донецком направлении в ближнем тылу украинских военных.

Лысенко также сообщил, что в течение суток погибли двое боевиков, еще трое ранены.

Наиболее мощным, по словам спикера АТО, был артиллерийский обстрел вблизи поселка Пески, который длился час.

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области 3 июня обстрел боевиков унес жизнь мирного жителя.