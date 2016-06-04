Лысенко: за сутки в зоне АТО ранены пятеро украинских бойцов, уничтожены двое боевиков
За минувшие сутки в зоне АТО вследствие боевых действий ранены пятеро украинских военнослужащих, погибших нет.
Об этом сообщил на брифинге в Киеве спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки вследствие боевых действий, к счастью, ни один украинский воин не погиб, но пятеро ребят получили ранения", - сказал он.
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По словам спикера, в небе над зоной АТО военнослужащие обнаружили два беспилотника, которые были запущены с территории РФ, еще два шпионили на Донецком направлении в ближнем тылу украинских военных.
Лысенко также сообщил, что в течение суток погибли двое боевиков, еще трое ранены.
Наиболее мощным, по словам спикера АТО, был артиллерийский обстрел вблизи поселка Пески, который длился час.
Как сообщал УНИАН, в Донецкой области 3 июня обстрел боевиков унес жизнь мирного жителя.