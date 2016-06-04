В Донецкой области обстрел боевиков унес жизнь мирного жителя

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного главка полиции, артобстрел начался около 22.00.

«Минувшей ночью поселок Первомайское Ясиноватского района подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков. В результате прямого попадания снаряда в помещение скважины одного из бывших предприятий погиб сторож 1974 года рождения, который находился внутри», - говорится в сообщении.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки боевики 49 раз открывали огонь по позициям сил АТО, применяя минометы и артиллерию.