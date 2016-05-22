Артобстрел Авдеевки: ранена мирная жительница, ее дом полностью выгорел
09:14, 22 мая 2016Война
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В ночь на 22 мая в результате обстрела боевиками Авдеевки пострадала мирная жительница.
Обстрелы в Авдеевке не прекращаются / facebook.com/marektv
Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"В результате прямого попадания снаряда в частное домовладение, улица Кирова, осколочные ранения получила женщина, 1956 года рождения. Дом полностью разрушен и выгорел", - говорится в его сообщении.
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На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции.
Ранее УНИАН сообщал, что 21 мая около 23.00 часов боевики открыли интенсивный огонь в направлении позиций сил АТО в районе Авдеевки.
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