Главарь оккупированного Крыма пообещал советнику Путина лечение боевиков Донбасса на полуострове

Об этом УНИАН сообщили в "Союзе добровольцев Донбасса" по итогам встречи пророссийских боевиков с Сурковым и Аксёновым.

"Ополченцы из Донбасса смогут проходить лечение на территории Крыма", - сказал Аксёнов.

"Считаю, что существование подобной общественной организации, которая объединяет добровольцев, имеющих желание проявить себя на службе Отчизне, нужно поддерживать. Если я, как гражданин, могу оказать помощь этим заслуженным людям, то я это обязательно сделаю. В данном случае речь идет не о бюджетных программах, а о том, что есть бизнесмены и меценаты, они готовы оказать конкретное содействие. В данном случае - в части оздоровления, прохождения реабилитации людей, которые получили тяжелые ранения", - добавил "руководитель" Крыма.

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На открытой части мероприятия Аксенов вручил ордена "За верность долгу" Суркову, главе "Союза добровольцев Донбасса" Александру Бородаю и руководителю союза Андрею Пинчуку.

"Союз добровольцев Донбасса" возглавляет московский политтехнолог Александр Бородай, которого Кремль назначил первым главой террористической организации "ДНР". Позже для того, чтобы конфликт был больше похож на "гражданскую войну", Бородая заменили на местного жителя Александра Захарченко.