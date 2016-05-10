За сутки на Донбассе погиб один военный, двое получили ранения
За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения.
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник. «За минувшие сутки вследствие боевых действий один украинский военный погиб, еще двое бойцов были ранены. Это произошло в результате подрыва нашего военного грузовика на противотанковой мине. Грузовик двигался в прифронтовой зоне», - заявил Мотузяник.
Читайте такжеСутки в зоне АТО начались с обстрелов: под вражеским прицелом оказались Авдеевка, Старогнатовка и Марьинка
В то же время спикер сообщил, что на Луганском направлении боевики вчера нарушили режим тишины один раз. Это произошло вечером в Попаснянском районе.
На Донецком направлении боевики нарушали режим тишины на Светлодарской дуге и в Авдеевке. “Всего произошло 8 вражеских обстрелов. Почти все они - во второй половине дня”, - сказал Мотузяник.
Также на Мариупольском направлении незаконные вооруженные формирования 6 раз открывали огонь по украинским позициям вблизи Широкино и Старогнатовки. “Отметим, что один раз боевики использовали огонь из БМП-2. В основном обстрелы происходили вечером, уже после захода солнца”, - сказал Мотузяник.